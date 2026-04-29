Docenti 5 giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni Gli appuntamenti di aprile – maggio 2026

Nel periodo tra aprile e maggio 2026, i docenti avranno a disposizione cinque giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni di formazione. Questa disposizione permette a ciascun insegnante di usufruire di tali giorni, compatibilmente con le esigenze di servizio, e di partecipare ad iniziative di aggiornamento professionale nell’ambito dell’anno scolastico. La regolamentazione riguarda tutti i dipendenti del settore.

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