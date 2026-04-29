Docente modifica voti sul registro elettronico indagata Interviene l’ex Dirigente
Una docente di una scuola superiore di Reggio Emilia è stata iscritta nel registro degli indagati, insieme a un’altra insegnante, con l’accusa di aver alterato voti inseriti nel registro elettronico. L’indagine si concentra sulle presunte modifiche ai risultati degli studenti. A supportare l’inchiesta, è intervenuto anche un ex dirigente scolastico. La vicenda riguarda l’autenticità delle valutazioni registrate ufficialmente.
Una docente di una scuola superiore di Reggio Emilia è indagata, insieme a una collega, con l’accusa di falso in atto pubblico per presunte modifiche ai voti inseriti nel registro elettronico. La vicenda, riportata da Orizzonte Scuola sulla base di fonti di cronaca locale, risale al 2023 e riguarda la correzione di una verifica inizialmente valutata da una supplente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Secondo il docente che ha denunciato, dietro alle modifiche ci sarebbero questioni personali della docente nei suoi confronti. “Mi ha detto che i ragazzi che seguivo io non avevano avuto un buon insegnante, perciò ha abbassato il voto". - facebook.com facebook