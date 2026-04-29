Il decreto-legge 1592025, convertito in legge 1982025, introduce nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Le norme prevedono aggiornamenti sui controlli e sulle responsabilità delle aziende per garantire ambienti di lavoro più sicuri nel 2026. Sono stati definiti nuovi obblighi e procedure che interessano diversi settori e categorie di lavoratori, con l’obiettivo di rafforzare la tutela e la prevenzione.

Analisi tecnica delle nuove norme su sicurezza lavoro, controlli e responsabilità aziendale nel 2026. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 31 dicembre 2025, il D.L. 1592025 è stato convertito definitivamente nella Legge 1982025, entrando in vigore il giorno successivo. La legge di conversione non si è limitata a confermare il testo originario, ma ha introdotto modifiche mirate a rafforzare i controlli, chiarire le responsabilità e accelerare la transizione verso un sistema di sicurezza sempre più digitale e tracciabile. Il focus normativo si concentra su due direttrici principali: tracciabilità delle attività lavorative e qualificazione delle imprese.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - DL 159/2025 convertito in Legge 198/2025: testo ufficiale e novità sicurezza lavoro

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