Nella giornata di ieri, la Polizia Locale ha individuato l'automobilista coinvolto in un incidente avvenuto alcuni giorni fa in via Montello Secondo a Trebaseleghe. L'uomo avrebbe causato danni alla segnaletica stradale e successivamente si sarebbe dato alla fuga. Le forze dell'ordine hanno condotto un’indagine per risalire all’identità del conducente e al veicolo coinvolto.

È stato individuato il responsabile del danneggiamento avvenuto nei giorni scorsi in via Montello Secondo a Trebaseleghe grazie all’attività investigativa condotta dalla Polizia Locale È stato individuato il responsabile del danneggiamento avvenuto nei giorni scorsi in via Montello Secondo a Trebaseleghe grazie all’attività investigativa condotta dalla Polizia Locale. Secondo quanto ricostruito, il conducente di un veicolo, a seguito di una fuoriuscita di strada, ha abbattuto una pianta e parte della segnaletica stradale, allontanandosi senza informare le autorità. Determinante, ai fini dell’identificazione, si è rivelato il nuovo sistema di videosorveglianza urbana, recentemente entrato in funzione, che ha consentito di registrare in più occasioni il transito del mezzo coinvolto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Sbatte con l'auto, distrugge la segnaletica stradale e scappa

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