Una scena inquietante ha fatto il giro del web, quando un uomo ha dissotterrato i resti scheletrici di una sorella defunta e li ha portati in banca, avvolti in un panno, nel tentativo di sbloccare un conto corrente. L’uomo si è presentato direttamente presso l’istituto finanziario sotto il sole, con i resti della donna, causando sconcerto tra i presenti. La banca ha successivamente rilasciato una dichiarazione di scuse per l’accaduto.

Ha dissotterrato i resti scheletrici della sorella defunta, se li è caricati in spalla avvolti in un panno e ha marciato sotto il sole cocente fin dentro la filiale di una banca per reclamare i risparmi della donna. I fatti si sono svolti lunedì nel distretto di Keonjhar, nello Stato dell’Odisha, in India. Come riportato dal quotidiano The Times of India e documentato da un’ondata di video e post diventati virali su X (l’ex Twitter), protagonista della vicenda è Jitu Munda, un uomo privo di istruzione formale residente nel villaggio di Dianali. Sua sorella, Kakra Munda, era deceduta due mesi prima; avendo già perso il marito e l’unico figlio, Jitu era rimasto il suo unico parente in vita.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dissotterra i resti della sorella morta mesi prima e si presenta in banca con il cadavere per sbloccare il conto: la scena choc è virale, l’istituto costretto a scusarsi

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