Disfagia | la rivoluzione in cucina che trasforma il cibo in cura

Nell'ospedale Santo Stefano dell'Asl Toscana centro è stato avviato il progetto IoSano, rivolto ai pazienti affetti da disfagia. La iniziativa mira a migliorare la gestione del cibo per chi ha difficoltà a deglutire, attraverso nuove strategie e approcci in cucina. L’obiettivo è adattare le preparazioni alimentari alle esigenze dei pazienti, offrendo un supporto specifico per questa condizione.

?? Cosa sapere L'ospedale Santo Stefano dell'Asl Toscana centro avvia il progetto IoSano per pazienti disfagici. La sperimentazione sui pazienti oncologici si concluderà l'11 maggio per estendersi a 100 pasti. Presso l'ospedale Santo Stefano dell'Asl Toscana centro, il progetto pilota IoSano trasforma il momento del pasto in una vera terapia per i pazienti affetti da disfagia attraverso un approccio che unisce medicina e ristorazione. L'iniziativa nasce dalla sinergia tra i medici .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Disfagia: la rivoluzione in cucina che trasforma il cibo in cura Notizie correlate Barbecue in casa? Ora puoi con la friggitrice ad aria formato XXL che cucina, griglia e affumica il ciboQuando si parla di grigliate, affumicature e cibi croccanti, di solito pensiamo immediatamente ad un barbecue all’aperto. VIDEO | “InsieMe”, il progetto che trasforma la cucina in futuro: ragazzi con disabilità verso autonomia e lavoro, ecco le storiePrenderà il via a fine aprile e si concluderà il 1° dicembre 2026 con una grande festa finale il progetto “InsieMe: ricette inclusive”, promosso dal...