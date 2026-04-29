Discarica abusiva e ordinanza inattuata | scontro politico a Montefiore Immagine pessima del territorio

A Montefiore Conca, i rifiuti si trovano ancora nell’area di via Pedrosa 1761, nonostante i termini dell’ordinanza sindacale siano ormai scaduti. La presenza di materiali abbandonati ha suscitato malcontento tra i residenti e ha acceso discussioni tra le forze politiche locali. La situazione ha portato a critiche sulla gestione e sull’immagine del territorio, con le parti coinvolte che si scambiano responsabilità.

Scaduti i termini dell’ordinanza sindacale, i rifiuti sono ancora lì. E con il passare dei mesi cresce il malcontento dei residenti e la polemica politica attorno alla situazione di via Pedrosa 1761, a Montefiore Conca, dove un accumulo di materiali e scarti continua a trasformare l’area in una.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Discarica abusiva, dopo 40 anni arriva l’ordinanza di sgombero. Al via le operazioni A Montefiore è scontro politico sulla proposta di chiedere più trasparenza sul Made in Italy agroalimentareVenerdì 27 febbraio il Consiglio Comunale di Montefiore ha discusso la mozione relativa alla revisione della normativa europea sull’origine dei... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Casteltermini, Polizia provinciale sequestra area trasformata in discarica abusiva di rifiuti; Materiale edilizio e auto abbandonate, sequestrata discarica abusiva nel Ragusano; Scoperta una discarica abusiva: sequestrati 1.000 mq di rifiuti e amianto; Discarica abusiva sequestrata in centro paese, partono le operazioni di bonifica. Montefiore Conca, via Pedrosa ancora invasa dai rifiuti: Ordinanza disattesa e rischio sanitarioPatto per il Nord denuncia il mancato intervento dopo la scadenza dei termini Situazione in via Pedrosa 1761 a Montefiore Conca ancora critica. Ad evidenziarlo una nota di Patto per il Nord. Nonosta ... altarimini.it Casteltermini, la Polizia Provinciale ha sequestrato un’area trasformata in discarica abusivaCondividi questo su WhatsApp Un’area di circa 1000 metri quadri in territorio di Casteltermini, è stata sequestrata dalla Polizia provinciale del Libero consorzio comunale di Agrigento. L’area posta s ... favaraweb.com A Selargius è stata sequestrata un'area di circa 3200 mq trasformata in discarica abusiva con 34 veicoli abbandonati, cumuli di plastica e rifiuti ferrosi. Nell'area è stato accertato anche un allevamento di suini irregolare e il recupero di un veicolo rubato. - facebook.com facebook Discarica abusiva a Exilles, area sequestrata da carabinieri e guardia di finanza. In Valle di Susa 900 mq coperti da rifiuti. Denunciato il proprietario #ANSA x.com