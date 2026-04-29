Alessandro Del Piero ha commentato il possibile confronto tra PSG e Bayern Monaco in una finale europea, affermando che sarebbe stato uno spettacolo emozionante per gli appassionati di calcio. L’ex calciatore ha espresso la sua opinione sul duello tra le due squadre, sottolineando l’interesse suscitato dall’ipotetico incontro. La discussione riguarda l’evento che avrebbe visto le due formazioni affrontarsi in una finale di competizione continentale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. BERGAMO, ITALIA – 10 DICEMBRE: Alessandro Del Piero, ex calciatore di fama mondiale, osserva il match di UEFA Champions League 202425 tra Atalanta BC e Real Madrid C.F. presso lo Stadio di Bergamo. Questo evento si è tenuto il 10 dicembre 2024, trasmettendo un forte richiamo al calcio di alto livello. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) In vista della semifinale di Champions League, Del Piero ha espresso il suo parere sull’incontro tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, definendolo quasi un finale a causa dell’eccezionale qualità delle squadre.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Del Piero: ‘Una finale PSG-Bayern sarebbe stata emozionante da vedere’

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