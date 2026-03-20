L’invasione dei Data Center dopo Bollate Paderno; la famiglia di Uboldo a The Voice – ANTEPRIMA

La notizia riguarda l’espansione dei Data Center nella zona, con un nuovo possibile sito a Paderno Dugnano dopo quelli di Bollate. La famiglia di Uboldo ha partecipato alla trasmissione televisiva The Voice, attirando l’attenzione locale. Il notiziario di questa settimana si concentra su questi argomenti, offrendo un approfondimento sui progetti in corso e sulle recenti partecipazioni televisive.

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