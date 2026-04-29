Il primo maggio il parco di Luine a Darfo Boario Terme riapre al pubblico, in occasione della Festa dei Lavoratori. Il parco ospita le incisioni rupestri più antiche della Valcamonica, alcune risalenti al Neolitico. La riapertura si svolge dopo un periodo di chiusura e permette di visitare le testimonianze storiche e archeologiche presenti nell’area. La riapertura è annunciata ufficialmente dal comune locale.

Darfo Boario Terme (Brescia), 29 aprile 2026 – Il primo maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, il parco di Luine di Darfo Boario Terme, quello con le incisioni rupestri più antiche della Valcamonica, risalenti anche al Neolitico, riapre. Lo ha comunicato il Comune di Darfo Boario Terme. L’area, tra le più belle a livello paesaggistico di tutta la Valle Camonica, conosciuta come “la collina sacra” perché si trova su un’altura racchiusa tra il fiume Oglio e il terrente Dezzo, sotto le Orobie Bergamasche e il lago Moro, era chiusa da quando è terminata la gestione che il Comune di Darfo Boario Terme aveva affidato a Zamehof Art e a ArchExperience.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Darfo Boario Terme, il primo maggio riapre il parco di Luine: qui ci sono le incisioni rupestri più antiche della Valcamonica

Notizie correlate

Telese, riapre il Parco delle Antiche Terme Jacobelli“L’inaugurazione del Parco delle Antiche Terme Jacobelli rappresenta un momento di grande orgoglio per la nostra comunità.

Leggi anche: Darfo Boario Terme: i colori di Tulifest fioriscono a Pasqua e Pasquetta

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: I grandi (e le grandi) degli scacchi a Darfo Boario Terme; Darfo Boario Terme: più sicurezza idrica e aumento di energia idroelettrica per la centrale Cervera; Pian Camuno e Darfo Boario Terme: due arresti per disturbo dei presenti, rapina e violenza a pubblico ufficiale; DARFO BOARIO TERME - Pozzi e nuove sorgenti, Darfo scongiura la siccità.

Darfo Boario Terme, il primo maggio riapre il parco di Luine: qui ci sono le incisioni rupestri più antiche della ValcamonicaL’area era chiusa da quando è terminata la gestione che il Comune di Darfo Boario Terme aveva affidato a Zamehof Art e a ArchExperience ... ilgiorno.it

In Valcamonica il Parco archeologico di Luine ha chiuso e non si sa se e quando riaprirà: la storiaEra il primo aprile 2026 quando il Parco archeologico di Luine, a Darfo Boario Terme in Valcamonica, ha chiuso i cancelli e, a distanza di settimane, resta in un limbo senza risposte ... artribune.com

Finale un po' amaro per le nostre ragazze protagoniste del Campionato Italiano Femminile - Serie Master - svoltosi a Darfo Boario Terme nei giorni scorsi. Domenica, purtroppo, perdendo di misura con la corazzata Caissa, hanno chiuso al quarto posto. Per u - facebook.com facebook