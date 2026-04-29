Danni da fauna protetta accolte tutte le domande presentate

In Emilia-Romagna, sono state accolte tutte le domande di risarcimento per danni causati dalla fauna protetta, con un finanziamento totale di circa 1,2 milioni di euro. Le risorse copriranno integralmente le richieste presentate dalle imprese agricole, zootecniche e ittiche per l’annata agraria 2024-2025. La decisione riguarda tutte le domande ammesse e permette di garantire un supporto economico alle attività colpite.

Quasi 1,2 milioni di euro per garantire il risarcimento dei danni causati dalla fauna protetta alle imprese agricole, zootecniche e ittiche dell’Emilia-Romagna, con la copertura integrale di tutte le domande ammesse per l’annata agraria 2024-2025. Sono 466 le richieste risultate ammissibili.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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