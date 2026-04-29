Dalle risonanze magnetiche nucleari ai mammografi digitali | ecco le nuove tecnologie in servizio negli ospedali romagnoli

Negli ospedali della Romagna si stanno introducendo nuove tecnologie diagnostiche, tra cui risonanze magnetiche nucleari e mammografi digitali, per migliorare le procedure di screening e diagnosi. Questi strumenti rappresentano un passo avanti rispetto alle apparecchiature precedenti, offrendo immagini più dettagliate e processi più efficienti. La Regione ha avviato un piano di aggiornamento tecnologico per modernizzare le strutture sanitarie locali.

La sanità della Romagna volta pagina e accelera con decisione sul fronte dell’innovazione tecnologica. Con la conclusione delle ultime fasi di collaudo, sono ufficialmente entrate in funzione le 41 nuove grandi apparecchiature sanitarie destinate alle strutture dell’Ausl Romagna, acquistate.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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