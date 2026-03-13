Tracciati in volo droni spia e aerei militari in Sicilia | i rischi delle basi USA dell'isola

In Sicilia, vengono monitorati i tracciati dei droni Triton e dei Boeing Poseidon provenienti da Sigonella, insieme alle attività del MUOS di Niscemi. Questi voli coinvolgono aerei militari e droni spia e rivelano il ruolo della base statunitense nell’isola. Il governo italiano nega un coinvolgimento diretto, ma i movimenti aerei mostrano un’attiva presenza militare nella regione.

Mentre il governo nega il coinvolgimento diretto dell'Italia, i tracciati dei droni Triton e dei Boeing Poseidon da Sigonella e il MUOS di Niscemi rivelano il ruolo strategico della Sicilia nella guerra in Medio Oriente.