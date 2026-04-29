Dal pediatra fino ai 18 anni | cosa prevede la bozza del Ministro Schillaci

Una nuova proposta di riforma della Medicina generale, attualmente al vaglio del governo, prevede di estendere l’assistenza pediatrica fino ai diciotto anni, superando così la soglia attuale di quattordici anni e, in casi particolari, di sedici. La bozza del decreto, firmata dal Ministro della Salute, modifica le modalità di assistenza, mantenendo i giovani sotto la tutela del pediatra per un arco di tempo più lungo rispetto alle norme vigenti.

Parliamo della bozza articolata del decreto di riforma della Medicina generale siglata dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, che prevede di restare sotto il pediatra sostanzialmente fino al raggiungimento della maggiore età, e non più fino ai 14 attuali (16 in casi eccezionali). La bozza è ovviamente non ancora definitiva, e sarà ora sottoposta al confronto con Regioni, sindacati e associazioni, ma al momento prevede, per la pediatria di libera scelta, che l’età di esclusiva per l’iscrizione al pediatra, si legge, “sia compresa dalla nascita fino al compimento del diciottesimo anno”; stabilisce inoltre che la scelta del medico di base...🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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