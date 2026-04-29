Dal 4 maggio addio al parcheggio di via Pilati a giugno arriva l’Hub San Lorenzo con nuovi 150 posti

Dal 4 maggio il parcheggio di via Pilati a Trento chiude, lasciando spazio a nuove modifiche nella gestione degli spazi di sosta in città. A giugno verrà inaugurato l’Hub San Lorenzo, che offrirà 150 posti auto in più rispetto all’area chiusa, ampliando l’offerta nel centro cittadino. La trasformazione si inserisce in un piano di riorganizzazione degli spazi dedicati alla sosta nel cuore di Trento.

Dal 4 maggio Trento perde un parcheggio in pieno centro, ma ne guadagnerà uno più grande nel giro di poche settimane. Chiude infatti l’area di sosta nel cortile dell’ex carcere di via Pilati: 69 posti auto cancellati per far spazio al cantiere del nuovo Polo giudiziario. Al loro posto, da metà.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Trento, da giugno il nuovo parcheggio San Lorenzo. Ma a maggio chiude via PilatiIl nuovo hub intermodale di Trento ora ha un nome, San Lorenzo. E a partire da metà giugno - con la data esatta di apertura ancora da definire - avrà anche il suo parcheggio sotterraneo. A disposizion ... rainews.it

Trento, dal 4 maggio chiude l’area di sosta in via Pilati, in arrivo a giugno il parcheggio all’Hub intermodale (che si chiamerà San Lorenzo)Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo I 69 posti nel cortile dell’ex carcere saranno rimpiazzati da 150 posti auto più 11 per le moto che a breve saranno disponibili nel piano interra ... osservatoreitalia.eu

Il nome San Lorenzo scelto per l’Hub intermodale, spiega il Comune di Trento, si ispira all’esempio di altre città come Firenze e Venezia che hanno legato le proprie stazioni all’intitolazione delle chiese vicine o preesistenti (Firenze Santa Maria Novella e Ven - facebook.com facebook

Parcheggi a Trento: in arrivo 150 nuovi stalli all'hub San Lorenzo. Ma chiude il parcheggio all'ex carcere di via Pilati. x.com