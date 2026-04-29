Durante un controllo all'aeroporto di Firenze sono stati sequestrati numerosi medicinali privi di autorizzazione e senza prescrizione medica. Si tratta di un traffico di farmaci destinati alla vendita clandestina, pronti a infiltrarsi nel mercato nero nazionale. La merce è stata trovata in un carico proveniente dall'estero, con l’obiettivo di essere distribuita senza alcuna regolamentazione sanitaria.

FIRENZE – Un fiume di medicinali senza alcun controllo medico o garanzia sanitaria, pronto a invadere la rete di vendita clandestina nazionale. È quanto emerso dall’attività di presidio effettuata nell’ultimo anno all’aeroporto ‘Amerigo Vespucci’ di Firenze, dove gli uomini della Guardia di Finanza e dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) hanno intercettato un vasto traffico di prodotti farmaceutici illeciti. Il bilancio delle operazioni, reso noto su autorizzazione della Procura della Repubblica fiorentina per la sua rilevanza pubblica, parla di oltre 5mila confezioni sequestrate tra fiale, flaconi e compresse. La merce, proveniente per la quasi totalità da circuiti non ufficiali del Sud-Est asiatico e del Sud America, viaggiava sprovvista di tracciabilità, certificazioni di qualità e autorizzazioni sanitarie.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dagli anabolizzanti alle finte cure: il mercato nero delle medicine fermato all’aeroporto di Firenze

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