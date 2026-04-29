Da quanto siamo diventati genitori io e mio marito siamo due estranei…

Da gravidanzaonline.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna ha scritto alla dottoressa esprimendo preoccupazione riguardo al suo matrimonio, affermando che da quando è nata la loro bambina, sei mesi fa, lei e suo marito sembrano due estranei. La coppia aveva desiderato molto la nascita della figlia, ma ora si sente distante l’uno dall’altra. La lettera riflette un senso di disagio che si è sviluppato nel periodo successivo alla nascita del bambino.

Buongiorno dottoressa, le scrivo perché sono davvero preoccupata per il nostro matrimonio. Da quando è nata la nostra bimba sei mesi fa (che abbiamo desiderato davvero tanto), io e mio marito sembriamo due estranei. Mi sembra di aver smarrito il senso della coppia, e anzi sembra che facciamo “i turni” per stare dietro alla piccola. Le nostre conversazioni sono diventate una lista infinita di cose da fare e istruzioni e spesso va a finire che litighiamo per sciocchezze, come un biberon lavato male o il fatto che lui, appena torna dal lavoro, vorrebbe riposarsi mentre io vorrei solo passargli la bambina e sparire per un’ora. La sera, quando finalmente lei dorme, restiamo in silenzio sul divano, ognuno col proprio telefono, troppo esausti anche solo per chiederci ‘come stai?’.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Full MovieCinderella is being forced to marry, the CEO can no longer hold back.

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