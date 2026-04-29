Cure palliative la Gigi Ghirotti cresce ancora e chiede aiuto ai genovesi

La Fondazione Gigi Ghirotti ha annunciato ufficialmente l’intenzione di acquistare la struttura che ospita l’Hospice Albaro, in Via Montallegro 50, gestita dalla stessa fondazione dal 2010. La notizia è stata comunicata in un evento pubblico, nel quale si è parlato del progetto di crescita e si è chiesto il supporto dei cittadini genovesi. La fondazione si occupa di cure palliative e di assistenza ai malati terminali.

La Fondazione Gigi Ghirotti ha presentato ufficialmente il progetto d’acquisto della struttura che ospita l'Hospice Albaro in Via Montallegro 50, che gestisce già dal 2010. Un ampliamento dei servizi assistenziali per le cure palliative reso possibile da un investimento di 2,5 milioni di euro che.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Sampdoria, i Fedelissimi 1961 donano 12mila euro alla Gigi GhirottiLa tifoseria blucerchiata ha raccolto circa 12mila euro attraverso la tradizionale iniziativa benefica natalizia promossa dal Club Fedelissimi... Leggi anche: “Il cambiamento della stupidità non è ancora avvenuto. L’AI? Se uno chiede un aiuto rischia di prendere una mazzata sulla testa”: così Iginio Massari Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: De Ferrari, grande narratore: Le sue tele da scoprire in tour tra le chiese di Genova; Mele, il presidente della Croce Verde condannato a 5 anni: Sottratti 120mila euro frutto delle donazioni; Derubavano i turisti e i giovani della movida, presi i Bonnie e Clyde del centro storico; Anziana rapinata, caccia al bandito: A Castelletto può colpire ancora. La Fondazione Gigi Ghirotti acquista l'hospice di Albaro per garantire le cure palliative per sempreGenova – Fondazione Gigi Ghirotti lancia l'acquisizione dell' Hospice Albaro per garantire il futuro delle cure palliative a Genova. La Gigi Ghirotti annuncia l'acquisto della struttura che ospita l'H ... ilsecoloxix.it La Fondazione Gigi Ghirotti acquista l’Hospice Albaro, un investimento da 2,5 milioni per il futuro delle cure palliativeL’operazione garantirà stabilità e nuovi servizi nel polo di via Montallegro. Henriquet: C’è molto da fare quando non c’è più niente da fare. Lanciata una raccolta fondi triennale rivolta alle impre ... lavocedigenova.it La Fondazione Gigi Ghirotti lancia un nuovo progetto: l’acquisto della struttura che ospita l’Hospice Albaro in via Montallegro. Per farlo, tra compravendita e ristrutturazione dell’immobile, servono investimenti per oltre 2,5 milioni di euro che l’ente conta di copri - facebook.com facebook