In Italia, il settore delle crociere genera circa 18 miliardi di euro all’anno, con Napoli che si conferma una delle mete preferite dai turisti. Quest’anno si prevede che quasi un milione di persone sceglieranno di trascorrere almeno una notte in città dopo aver partecipato a un’escursione durante la crociera. La maggior parte di questi turisti decide di tornare a Napoli per visitarla più a lungo.

Saranno poco meno di un milione i croceristi che quest’anno decideranno di trascorrere una vacanza a Napoli dopo aver visitato la città in escursione. I dati di Clia (l’Associazione mondiale delle compagnie crocieristiche), infatti, confermano che il 60% dei croceristi che sbarcano in un porto, poi tornano per trascorrere una vacanza nei luoghi visitati. E il calcolo per Napoli è presto fatto: quest’anno al Terminal passeggeri del molo Angioino sbarcheranno dalle navi da crociera circa 1,8 milioni di passeggeri che visiteranno Napoli, Pompei, Sorrento e così via. Dai dati diffusi da Clia Italia risulta anche che la domanda di crociera...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Crociere, in Italia valgono 18 miliardi: e sei turisti su dieci tornano a Napoli

Notizie correlate

Leggi anche: Boom crociere, indotto da 18 miliardi: sul podio il polo Napoli-Salerno

Gruppo FS: conti tornano in utile. Ricavi record e investimenti oltre 18 miliardiIl Gruppo FS Italiane ha chiuso l’esercizio 2025 con un utile netto di 30 milioni di euro, rispetto alla perdita archiviata l’anno precedente, con...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Crociere, in Italia valgono 18 miliardi: e sei turisti su dieci tornano a Napoli; Fabio Ascione ammazzato per sbaglio, testimone contro killer: spari ad altezza d’uomo; Prestiti per il dentista, il manager scappa via: Truffati dai milanesi; Claudio Curcio presenta il Comicon: Napoli tra le capitali dell’immaginario.

Crociere, in Italia valgono 18 miliardi: e sei turisti su dieci tornano a NapoliSaranno poco meno di un milione i croceristi che quest’anno decideranno di trascorrere una vacanza a Napoli dopo aver visitato la città in escursione. I dati di ... ilmattino.it

Crociere in Italia, numeri in crescita: quali sono i porti leader. Ecco le nostre previsioni per il settoreRoma, 25 gennaio 2026 - Per le crociere ci aspettiamo senz'altro un 2026 di crescita. La dinamica è pluridecennale, un prodotto che negli anni è sempre cresciuto, a livello mondiale, Mediterraneo e ... quotidiano.net

La crisi energetica globale mette a rischio i voli e fa aumentare i prezzi: abbiamo analizzato alternative come treni, traghetti o crociere per capire se sia ancora possibile viaggiare senza aereo: https://fanpa.ge/UyIGh - facebook.com facebook

Genova valuta di vietare la pubblicità di auto, voli, crociere e altri prodotti che dipendono dai combustibili fossili. Ma alcuni sono impossibili da sostituire nell'immediato, e accise e oneri ETS sono già leve molto più efficaci per orientare la transizione L'Editori x.com