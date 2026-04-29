Crisi energetica l’opposizione apre all’idea di fare più debito | Sia per famiglie e imprese non un euro per le armi

Le opposizioni hanno espresso apertura verso la possibilità di aumentare il debito pubblico per far fronte alla crisi energetica, precisando però che i fondi non devono essere destinati all’acquisto di armi o a manovre elettorali. Pur non escludendo del tutto lo scostamento di bilancio, hanno insistito sui limiti di utilizzo delle risorse, sottolineando che l’obiettivo principale è sostenere le famiglie e le imprese colpite dalla situazione.

Le opposizioni non chiudono la porta allo scostamento di bilancio. Ma mettono subito due paletti: «Niente armi e niente manovre elettorali». Alla vigilia dell’approdo in Aula del Documento di finanza pubblica, Pd, Movimento 5 stelle e Avs – come lo scorso anno – lavorano a una risoluzione unitaria. E in queste ore il ragionamento tra i capigruppo di minoranza è il seguente: se il governo vuole chiedere margini in Europa per affrontare lo shock energetico e sostenere il sistema produttivo, siamo pronti a discutere. Se invece lo scostamento dovesse diventare un contenitore indistinto per finanziare promesse di fine anno, spese militari o “marchette elettorali”, la risposta è no.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Leggi anche: Meloni: «Scostamento di bilancio? Non escludiamo nulla. L'Ue sia più coraggiosa sulla crisi energetica»

Guerra in Medio Oriente e crisi energetica, Confcommercio: "Nuovo salasso per le imprese""Le tensioni internazionali e la guerra in Iran stanno già producendo effetti sui mercati del gas e dell'energia e proprio lo shock energetico che...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Crisi energetica, allarme in Calabria: agricoltura e pesca sotto pressione, l’opposizione chiede interventi urgenti; Tutte le mire energetiche della missione di Meloni a Baku; L’opposizione? Canta Bella ciao... Non faremo misure acchiappavoti; Rete 4, Belpietro durissimo da Del Debbio: Crisi energetica in Italia? Ecco di chi è la colpa. VIDEO.

Crisi energetica in Calabria: mozione dell’opposizione in Consiglio Regionale per salvare agricoltura e pescaIl Consiglio regionale della Calabria si prepara a discutere una mozione urgente per fronteggiare l’impatto della crisi energetica sui settori dell’agricoltura e della pesca, comparti oggi messi a dur ... strettoweb.com

A Cipro il Consiglio europeo sulla crisi energetica: ancora una volta l’Europa non è unitaC’è una forte contrapposizione nelle immagini che in queste ore arrivano da Cipro. L’isola che era stata colpita da un drone, diretto verso una base britannica, nei primi giorni della guerra in Iran, ... fanpage.it

La crisi energetica fa paura alle famiglie: gli italiani favorevoli al ritorno dell’acquisto di gas russo - facebook.com facebook

La congiuntura economica internazionale, la crisi energetica per blocco Hormuz, l’allarme degli industriali #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 #Rai3 #MassimoDeManzoni @CorradinoMineo #PaoloCapitini #LeonardoZellino @lucacarabetta @mariogiordano5 x.com