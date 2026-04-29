Crans-Montana Palazzo Chigi costituito parte civile | Danno diretto al patrimonio dello Stato per l’assistenza ai connazionali

Nella vicenda giudiziaria che coinvolge un caso a Crans-Montana, Palazzo Chigi ha deciso di costituirsi parte civile. La nota ufficiale menziona che questa scelta è legata a un danno diretto al patrimonio dello Stato, causato dall’assistenza ai connazionali. La decisione si basa su una motivazione che riguarda un presunto danno economico subito dall’amministrazione pubblica. La posizione di Palazzo Chigi è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale.

Nella nota, Palazzo Chigi scrive: "La decisione è motivata dal danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato italiano a causa delle ingenti risorse mobilitate dal Servizio nazionale della Protezione civile per l’assistenza medica, psicologica e logistica ai connazionali coinvolti" La Presi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Crans-Montana, Palazzo Chigi costituito parte civile: “Danno diretto al patrimonio dello Stato per l’assistenza ai connazionali” Notizie correlate Crans Montana, l'Italia si costituisce parte civile nel processo: «Danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato»«La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico, ha... Crans-Montana: lo Stato si costituisce parte civile per le 41 vittimeIl governo italiano ha deciso di costituirsi parte civile nel processo relativo alla tragedia di Crans-Montana, un atto giuridico che mira a... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incendio a Crans-Montana, Meloni: Fatture shock dalla Svizzera, errore. Le famiglie non pagheranno; Crans-Montana. La Svizzera chiede 100 mila franchi di spese mediche all’Italia. Meloni: Non pagheremo.; Crans-Montana, Meloni: Fatture svizzere insulto alle famiglie; P.Chigi, l'Italia si costituisce parte civile nel processo su Crans Montana. Palazzo Chigi: l'Italia si costituisce parte civile nel processo su Crans MontanaLa Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico, ha depositato l'atto di costituzione di parte civile della ... rainews.it ***Crans Montana: Palazzo Chigi, Italia si costituisce parte civileGoverno italiano monitorera' ogni fase procedimento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite ... ilsole24ore.com L'Italia si costituisce parte civile nel procedimento relativo alla tragedia di Crans-Montana. La decisione è stata annunciata oggi in una nota di Palazzo Chigi. - facebook.com facebook #CransMontana: il rogo causato dalla Moretti, che poi è scappata calpestando i primi ragazzi svenuti x.com