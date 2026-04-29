Crans Montana Mauro Corona sulla Svizzera che chiede all' Italia il rimborso delle spese mediche | Si devono vergognare

Nella trasmissione televisiva di ieri, un noto scrittore ha commentato la richiesta avanzata dalla Svizzera nei confronti dell’Italia per il rimborso delle spese mediche sostenute dopo un incidente di Capodanno. La richiesta riguarda il pagamento delle parcelle mediche per alcuni giovani rimasti ustionati a seguito di un incendio. L’autore ha espresso un giudizio negativo sulla richiesta, invitando alla riflessione su questa questione.

Mauro Corona ieri, martedì 28 aprile, a È sempre Cartabianca ha commentato la richiesta da parte della Svizzera del rimborso delle parcelle costosissime, per aver tenuto qualche ora i ragazzi che sono usciti con ustioni terribili dal rogo di Capodanno.«Adesso hanno confermato che loro quei soldi.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Notizie correlate

Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese medicheIl servizio sanitario svizzero chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese mediche sostenute dall'ospedale...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: È sempre Cartabianca: Crans Montana e le parcelle svizzere, il commento di Mauro Corona Video; È sempre Cartabianca: Crans-Montana: fatture a pazienti italiani Video; È sempre Cartabianca: Mauro Corona sul licenziamento di Beatrice Venezi Video; È sempre Cartabianca: Puntata del 28 aprile Video.

Crans-Montana, altri dettagli dai video: la fuga di Jessica Moretti e il dj morto cercando un estintore - facebook.com facebook

#CransMontana: il rogo causato dalla Moretti, che poi è scappata calpestando i primi ragazzi svenuti x.com