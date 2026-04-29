Coverflex oltre il decreto 1 maggio il dl Fisco è l’occasione che stavamo aspettando

Il decreto del primo maggio ha rappresentato un punto di svolta nel panorama legislativo relativo al welfare aziendale. In questa cornice, il decreto legge Fisco si presenta come un’occasione importante per consolidare e sviluppare le modalità di attuazione delle misure di welfare. La normativa attuale apre la strada a interventi specifici destinati a rafforzare il ruolo delle aziende nel supporto ai propri dipendenti, con nuove opportunità di sviluppo e adeguamento delle politiche di welfare.

(Adnkronos) – "Il panorama legislativo attuale ci offre un’opportunità cruciale per dare una forma concreta e strutturale al welfare aziendale nel nostro Paese. In queste ore di intenso dibattito sul cosiddetto 'Decreto 1° maggio', seguiamo con attenzione l’evoluzione del provvedimento, pur in attesa di un testo definitivo. Il decreto interviene soprattutto su lavoro e occupazione,.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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