Snapdragon wear elite il chip indossabile che stavamo aspettando

Snapdragon ha annunciato il chip Wear Elite, destinato ai dispositivi indossabili. La presentazione del nuovo processore anticipa il lancio di modelli di punta di aziende come Google e Samsung nel 2025. La compagnia ha evidenziato che il chip sarà al centro di una nuova generazione di smartwatch e dispositivi fitness. Non sono stati forniti dettagli sui modelli specifici o sulle caratteristiche tecniche.

La presentazione di Snapdragon Wear Elite segna un salto significativo per i dispositivi indossabili, puntando a lanciare nel 2025 modelli di punta di Google, Samsung e altri marchi. Si tratta della prima piattaforma indossabile alimentata da una NPU, capace di eseguire elaborazione IA sul dispositivo senza dipendere dal cloud. Il risultato è un livello di interazione più avanzato e una gestione autonoma delle funzioni intelligenti attraverso il polso. La tecnologia annunciata rappresenta una innovazione non meramente incrementale: la piattaforma integra una NPU dedicata che abilita funzioni di IA direttamente sul dispositivo, offrendo una risposta immediata e una maggiore privacy nelle operazioni di elaborazione dati.