È uscito su Rai Radio1 il nuovo podcast intitolato “Cosa ti dice il cervello”. La serie affronta quattro argomenti legati alla mente umana, con interviste a esperti del settore. Ogni episodio si concentra su aspetti diversi del funzionamento cerebrale, offrendo approfondimenti e spiegazioni su come il cervello elabora informazioni e influenze comportamenti. Il podcast è disponibile sulle principali piattaforme di streaming e sul sito della radio.

ROMA - Ti sei mai chiesto come funziona il tuo cervello? Quattro temi, raccontati con interviste a esperti sul campo e le voci di chi ha indagato i meccanismi del proprio cervello e della propria psiche, interrogandosi sulle connessioni possibili, sono al centro di , in 4 episodi, disponibile su RaiplaySound a partire da oggi. Il cervello è la struttura più affascinante e complessa del corpo. Genera quanto di più ineffabile ci sia: la mente. Qui nascono il pensiero, il linguaggio, le emozioni, l’apprendimento, la memoria, la coscienza e persino l’inconscio. Insomma, tutto ciò che siamo.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Cosa ti dice il cervello”, il nuovo podcast di Rai Radio1

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Contenuti utili per approfondire

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