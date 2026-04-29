Sul caso di un giovane di 21 anni coinvolto in un episodio avvenuto il 25 aprile, sono emerse alcune discrepanze nella ricostruzione dei fatti. La procura di Roma ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze in cui il ragazzo ha sparato a due persone, appartenenti all’Anpi. Si stanno anche verificando i precedenti penali del padre del ventunenne, mentre molti sembrano aver già formulato giudizi prima di approfondire le verifiche ufficiali.

Sembra che in molti abbiano già dato tutto per scontato sull’episodio di Eithan Bondi ragazzo di ventuno anni indagato dalla procura di Roma per aver sparato a un uomo e una donna dell’Anpi in occasione del 25 aprile. C’è già chi incolpa la comunità ebraica di Roma per non aver fatto abbastanza, e chi gioisce per “l’ebreo colpevole”, come se fossero tutti uguali, come se un ebreo non potesse commettere un clamoroso errore senza che questo ricada su tutta la comunità. Ma ci sono dei dettagli che non possono essere ignorati e tra questi la presunta appartenenza del giovane a un gruppo che si farebbe chiamare per le vie della Capitale “brigata ebraica”, pur essendo questa presente in modo ufficiale solo a Milano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cosa non torna sul 21enne ebreo e i precedenti penali del padre

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