Questa primavera porta in scena un abbinamento tra pantaloni eleganti extra long, che si tingono di verde acido e si stratificano sui tessuti, e un abito di pizzo. Il look, adatto a occasioni speciali, combina elementi romantici e sexy, creando un risultato visivamente audace. La tendenza si presenta come una scelta contemporanea per chi desidera distinguersi con stile e originalità.

Il look da indossare adesso per un’occasione speciale, tra il romantico e il sexy? È quello che mette insieme abito di pizzo e pantaloni. Due capi che normalmente verrebbero pensati separati in due outfit diversi ma che qui, invece, danno il meglio in connubio. L’abito di pizzo è un classico del guardaroba femminile che viene voglia di indossare a primavera. Ma il rischio è quello di portarlo sempre nello stesso modo. O magari variarlo semplicemente cambiando gli accessori. Se invece si prova ad abbinarlo a qualcosa di inedito e a puntare sui contrasti cromatici e di stile, il risultato finale sarà tutt’altro che banale. Ed è esattamente quello che vogliamo fare oggi suggerendo questo look del giorno.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Corto, in verde acido e stratificato sui pantaloni eleganti extra long questa primavera dà il meglio di sé

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