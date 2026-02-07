Cos'è questa storia degli atleti che si iniettano acido ialuronico nel pene per saltare meglio

Alcuni media ipotizzano che alcuni atleti del salto con gli sci si iniettino acido ialuronico nel pene o usino altri trucchi per allargare la zona inguinale. L’obiettivo sarebbe aumentare la circonferenza e migliorare la vestibilità delle tute, così da ottenere una maggiore portanza e saltare più a lungo. Per ora si tratta di voci non confermate, ma l’ipotesi fa discutere tra gli addetti ai lavori.

Alcuni media ipotizzano che alcuni atleti del salto con gli sci usino iniezioni di acido ialuronico nel pene e altri trucchi per aumentare artificiosamente la circonferenza inguinale e ottenere tute più larghe, migliorando la portanza (e quindi fare salti più lunghi). È il cosiddetto "penisgate". FIS e WADA negano l'esistenza di prove, ma studi mostrano che la taglia della tuta incide realmente sulle prestazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

La Wada sta valutando se aprire un’indagine su un possibile caso di doping nel salto con gli sci.

Durante le Olimpiadi invernali, si è diffusa una notizia sorprendente.

