Corso di formazione per ottenere il tesserino della raccolta funghi

Si è concluso con esito favorevole il corso di formazione micologica promosso dal comune di Ripatransone in collaborazione con il Gruppo Micologico - Naturalistico Vallipicene. Il corso, rivolto a chi desidera ottenere il tesserino per la raccolta dei funghi, ha avuto come obiettivo principale fornire le competenze necessarie ai partecipanti. I partecipanti hanno seguito le lezioni e le esercitazioni pratiche per acquisire le nozioni richieste.

E’ terminato con un riscontro molto positivo il corso di formazione micologica organizzato dal comune di Ripatransone in collaborazione con il Gruppo Micologico - Naturalistico Vallipicene, finalizzato al conseguimento del tesserino per la raccolta dei funghi. L’iniziativa ha registrato una partecipazione significativa, segno dell’interesse verso un’attività che richiede una preparazione specifica sia sotto il profilo normativo sia per gli aspetti legati alla sicurezza e al corretto riconoscimento delle specie. Le lezioni, tenute dal micologo Marco Monaldi hanno approfondito gli aspetti tecnici legati al riconoscimento delle specie fungine, alla sicurezza e alla modalità di raccolta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corso di formazione per ottenere il tesserino della raccolta funghi Notizie correlate Raccolta funghi, parte la stagione 2026. Oltre 50 le rivendite per il tesserinoAl via la raccolta 2026 dei funghi spontanei su tutta la provincia di Modena con la disponibilità dei tesserini obbligatori nelle oltre 50 rivendite... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dentistionline: corso di Formazione sulla sicurezza Laser - ANDI; Corso di formazione Erasmus+ sul tema della Salute Mentale; Corso di formazione per Istruttori AiCS di Tennis; Corso di formazione per ispettori aeronaviganti – Incontro sindacale. Corso di formazione su energia per la montagna a BarcisScopri il corso 'Energia per la montagna' a Barcis. Inizia il 27 aprile e offre competenze per i giovani. Iscrizioni aperte! controcampus.it Giornata Mondiale della Sicurezza: il Corso di Formazione per la Prevenzione degli Infortuni sul LavoroLa Giornata Mondiale della Sicurezza del 28 aprile vede Fòrema incontrare l'ANMIL, con un corso di formazione che unisce norme e realtà per futuri responsabili della prevenzione, trasformando tecnici ... maremmanews.it Treviso, primo corso di fitness in ufficio: «Cinque minuti al giorno con esercizi da fare alla scrivania. Ecco quali sono» x.com Ospedale di Gallarate ospita corso regionale di formazione chirurgica con specializzandi da tutta la Lombardia. - facebook.com facebook