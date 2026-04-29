Corso di formazione per ottenere il tesserino della raccolta funghi

Da ilrestodelcarlino.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso con esito favorevole il corso di formazione micologica promosso dal comune di Ripatransone in collaborazione con il Gruppo Micologico - Naturalistico Vallipicene. Il corso, rivolto a chi desidera ottenere il tesserino per la raccolta dei funghi, ha avuto come obiettivo principale fornire le competenze necessarie ai partecipanti. I partecipanti hanno seguito le lezioni e le esercitazioni pratiche per acquisire le nozioni richieste.

E’ terminato con un riscontro molto positivo il corso di formazione micologica organizzato dal comune di Ripatransone in collaborazione con il Gruppo Micologico - Naturalistico Vallipicene, finalizzato al conseguimento del tesserino per la raccolta dei funghi. L’iniziativa ha registrato una partecipazione significativa, segno dell’interesse verso un’attività che richiede una preparazione specifica sia sotto il profilo normativo sia per gli aspetti legati alla sicurezza e al corretto riconoscimento delle specie. Le lezioni, tenute dal micologo Marco Monaldi hanno approfondito gli aspetti tecnici legati al riconoscimento delle specie fungine, alla sicurezza e alla modalità di raccolta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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