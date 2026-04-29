Conversano 2026 | Lovascio e Loiacono svelano le squadre vincenti

A pochi mesi dalle prossime elezioni comunali, i rappresentanti delle principali liste hanno reso pubblici i nomi dei candidati che si presenteranno alle amministrative di Conversano nel 2026. Le liste includono i nomi di vari cittadini e professionisti che intendono concorrere per una delle posizioni di rilievo nel consiglio comunale. La presentazione ufficiale dei candidati si è svolta nelle ultime ore, aprendo così la campagna elettorale.

? Cosa sapere Lovascio e Loiacono presentano le liste dei candidati per le elezioni di Conversano 2026.. La sfida elettorale vede contrapposti due blocchi con numerose formazioni per il consiglio comunale.. A Conversano, in vista delle imminenti consultazioni amministrative del 2026, Giuseppe Lovascio e Loiacono presentano i rispettivi schieramenti di candidati consiglieri per le liste Conversiamo per la Città, Esserci, Innoviamo, Radici e Orizzonti, insieme a Conversano Domani. Il della città si sta delineando con una precisione millimetrica, mentre i nomi che comporranno le assemblee cittadine iniziano a essere ufficialmente noti. La sfida...🔗 Leggi su Ameve.eu

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