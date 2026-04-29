Controlli fiscali ecco verso chi saranno indirizzate le ispezioni dell' Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato una serie di controlli fiscali che riguarderanno diversi soggetti nel prossimo periodo. Con il provvedimento 1231602026, sono state definite le nuove linee guida per le ispezioni, segnando un cambiamento nelle modalità di verifica delle dichiarazioni e delle posizioni fiscali. Le ispezioni saranno indirizzate a specifici settori e contribuenti individuati sulla base di dati e analisi recenti.

Si preparano massicci controlli da parte dell' Agenzia delle Entrate. Con il provvedimento 1231602026 si è raggiunto un importante punto di svolta per quanto concerne la lotta all'evasione. Sono infatti stati definiti quei criteri che identificano un potenziale contribuente a rischio. Nei confronti dei soggetti che saranno inseriti in questa categoria scatteranno le verifiche del Fisco. Emanato il 22 aprile scorso, il provvedimento di Agenzia delle Entrate introduce i punteggi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) indispensabili per avere accesso ai vantaggi del regime premiale relativo al 2025. Tale provvedimento, però, non si limita solo a premiare, ma anche a orientare eventuali controlli.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Controlli fiscali, ecco verso chi saranno indirizzate le ispezioni dell'Agenzia delle Entrate Notizie correlate Agenzia delle Entrate, controlli fiscali su PayPal e Revolut: come funzionano e sanzioniNegli ultimi anni, il panorama dei pagamenti digitali ha subito una trasformazione radicale. Conti correnti, scattano i controlli dell'Agenzia delle Entrate: ecco cosa guiderà le ricerche del FiscoCome previsto dal Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028, l'Agenzia delle Entrate si prepara a effettuare una serie di verifiche a... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Agenzia delle Entrate, scattano i controlli sulle spese mediche con la Tessera Sanitaria: ecco cosa rischi; Agenzia delle Entrate, le nuove regole per spese mediche con tessera sanitaria; Tessera sanitaria sotto il controllo del Fisco: ecco chi rischia verifiche; Tessera Sanitaria sotto controllo del Fisco, l’Agenzia mette gli occhi sulle spese mediche. Fisco, via al 730 Precompilato: ma se cambi i dati scattano i controlli. Ecco come evitare rischiTempo di adempimenti fiscali. Dal 30 aprile, come ogni anno, milioni di italiani potranno accedere al Modello 730 Precompilato 2026. L’Agenzia delle Entrate ha promesso ... corriereadriatico.it Controlli bonus edilizi | L’Italia non esce dall’infrazione: cosa aspettarsiDopo la sconfortate notizia che l’Italia non ha sanato il debito con l’Europa, non riuscendo ad uscire dall’infrazione, l’Agenzia delle Entrate continuerà i controlli fiscali, soprattutto nell’ambito ... ilsussidiario.net Il Fisco può tassare gli ex soci anche se la società è estinta La Cassazione chiarisce che la chiusura di un'azienda non blocca i controlli fiscali. I soci... - facebook.com facebook Quali sono le conseguenze nel caso di controlli fiscali che accertino che il saldo cassa della contabilità aziendale è in negativo - Bilancio e principi contabili / Pubblico, Corte di Cassazione x.com