Contributi al ’Trofeo del Patrono’ e alla ’Camminata Donna Rosa’

Due eventi si svolgeranno a Porto San Giorgio, attirando centinaia di partecipanti. Si tratta del ‘Trofeo del Patrono’ e della ‘Camminata Donna Rosa’. La città si prepara ad accogliere gli atleti e gli appassionati, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità attraverso iniziative sportive. Le manifestazioni sono state organizzate per promuovere il movimento e l’attività fisica tra i residenti.

Due eventi, centinaia di persone attese e una città pronta a mettersi in movimento: Porto San Giorgio sceglie lo sport come motore della comunità. È questa la fotografia che emerge dall’ultimo atto del Comune, con cui sono stati stanziati contributi per due appuntamenti. L’amministrazione comunale ha infatti impegnato complessivamente 1.900 euro per sostenere il secondo ’ Trofeo del Patrono ’ e la ’ Camminata Donna Rosa ’, iniziative diverse tra loro ma accomunate dallo stesso obiettivo: promuovere benessere, socialità e valori condivisi. Per la Camminata Donna Rosa, in programma il 10 maggio, è stato previsto un contributo massimo di 700 euro a favore dell’Asd Valtenna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Contributi al ’Trofeo del Patrono’ e alla ’Camminata Donna Rosa’ Notizie correlate “Musica…in rosa”: al centro sociale Primavera un concerto dedicato alla Festa della donnaDomenica alle 15,30 al centro sociale Primavera di via Angeloni, 56, ci sarà il concerto intitolato “Musica. "Camminata in giallo, detective di te stessa", la camminata alle Salse di Nirano in occasione della Festa della DonnaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4)...