È stata lanciata una nuova piattaforma digitale gratuita chiamata Learning on Fashion, dedicata alla formazione nel settore moda. La piattaforma si concentra sui processi di produzione di pelletteria, calzature e abbigliamento, con particolare attenzione a tematiche come sostenibilità e certificazioni. L’obiettivo è facilitare l’accesso alle competenze e favorire l’integrazione tra giovani e territori attraverso strumenti digitali.

Si chiama Learning on Fashion ed è la nuova piattaforma digitale gratuita dedicata alla formazione nel settore moda, con particolare attenzione ai processi che guidano pelletteria, calzatura e abbigliamento, oltreché ai temi della sostenibilità e delle certificazioni. E’ stata presentata al Dynamic Innovation Lab, Hub creativo. Il progetto – viene spiegato – punta a rendere accessibili in modo immediato le competenze tecniche e culturali del comparto moda, valorizzando il patrimonio manifatturiero del territorio e avvicinando le nuove generazioni ai mestieri, ai materiali e alle professionalità della filiera. Obiettivo: tessere una connessione tra marchi della modatessuto industriale, istituzioni, scuole e giovani, creando un ecosistema aperto di competenze, relazioni e opportunità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Connettere giovani, moda e territori. La piattaforma digitale gratuita: "Altre speranze per i mestieri"

Notizie correlate

Libri e Progetti Educativi e TUI Education presentano online community.it: la piattaforma digitale gratuita con oltre 80 mila insegnanti iscrittiA margine di Fiera Didacta Italia, Marta Cerotto, senior manager di Libri e Progetti Educativi, ha presentato ai microfoni di Orizzonte Scuola la...

Dalla ricostruzione alla rete: così il digitale entra nei territori del sisma. “Resilienza tecnologica per i territori fragili”Roma, 1 aprile 2026 – La connettività “non è solo tecnologia, ma democrazia e libertà”.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Connettere giovani, moda e territori. La piattaforma digitale gratuita: Altre speranze per i mestieri; Il murale per Giorgio Armani sarà in via Radini Tedeschi; Paestum. Torna il Premio Fashion con la decima edizione; La Convention Alumni ELIS che mette in connessione persone, territori e nuove possibilità.

The Future on the Lake: a Como l'incontro tra giovani e imprese. Dal 7 al 10 maggio, Piazza Cavour sarà teatro di The Future on the Lake, un’iniziativa nata per connettere le aspirazioni dei giovani con le reali necessità delle aziende del territorio. In un contest - facebook.com facebook

Dove arriva la #connettività, nascono opportunità, lavoro e nuove prospettive per i territori. #OpenFiber a Napoli, alla XV Assemblea #ANCI Giovani, per parlare di #fibraottica e del suo ruolo nel connettere persone, comunità e futuro x.com