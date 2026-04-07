Concessioni balneari i gestori aprono nell' incertezza Il sindacato | Il tempo stringe ma mancano le regole

Con l’arrivo dell’estate, i gestori delle strutture balneari si preparano ad aprire le attività, ma l’incertezza sulle regole e sulle gare di assegnazione delle concessioni rimane. Mentre il tempo per avviare la stagione si stringe, molti si trovano a affrontare questa fase senza certezze sul loro futuro. Il settore si trova in attesa di chiarimenti normativi che possano definire lo svolgimento delle procedure e le eventuali novità legislative.

Qualche settimana fa in gazzetta ufficiale è stata pubblicata la norma che autorizza il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti a creare un bando tipo, il provvedimento dovrebbe arrivare entro i prossimi 30 giorni L'estate è alle porte con l'ombra delle gare per le concessioni balneari che si avvicinano. Ciò nonostante, la calma apparente nasconde una profonda incertezza che vede migliaia di gestori dare il via a una nuova stagione senza sicurezze sul futuro. “L'unica cosa certa è che presto, forse addirittura il prossimo autunno, le nostre concessioni andranno a bando – spiega Giacomo Rossi, presidente del sindacato balneari (Sib) di Confcommercio Ravenna –. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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