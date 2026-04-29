Concertone 1° Maggio La7 accusa Rai | Censura Ma rimediano una figuraccia

Il Concertone del Primo Maggio a Roma è sempre stato al centro di discussioni pubbliche e polemiche politiche. Quest’anno, però, la trasmissione ha attirato l’attenzione di alcuni media televisivi che hanno accusato la Rai di aver censurato alcuni contenuti. La rete televisiva, invece, ha respinto le accuse, sostenendo di aver rispettato le linee guida stabilite. La vicenda si è sviluppata prima dell’evento, generando un dibattito tra le parti coinvolte.

Si sa, il "Concertone" del Primo Maggio a Roma è uno dei templi della polemica politica. Ma in questo caso, in questo 2026, c'è una piccola polemica con sfumature politiche, polemica tutta televisiva, che lo precede. Il punto è che ci sono stati attimi concitati nel corso della conferenza stampa di presentazione del Concertone che si è tenuta in Rai, il tutto per il caso di presunti accrediti negati ad alcuni giornalisti televisivi di emittenti differenti da Viale Mazzini a cui è stata inviata dalla Rai stessa una email in cui si chiedevano le ragioni della presenza al Concertone (circostanza che equivale alla prassi nel caso di richiesta di accrediti).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Concertone 1° Maggio, La7 accusa Rai: "Censura". Ma rimediano una figuraccia Notizie correlate Leggi anche: Sanremo, figuraccia di Fratoianni: “Censura meloniana: sbianchettata l’Unità!”. Ma la Rai lo asfalta… Leggi anche: Sanremo 2026, figuraccia-Fratoianni: "Censurata L'Unità", ma la Rai lo smentisce Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Concerti maggio 2026: il calendario completo tra palasport, club e festival; Viaggio dentro l’anima del pop italiano: Marrale (Matia Bazar) sul palco del teatro Massimo; voxonus a settimo torinese per antiqua 7 maggio; 7 maggio Sciopero della Scuola. Contro la leva, la guerra e la scuola di Valditara: una sola riforma classista, dai tecnici alle nuove linee guida dei licei. Concertone del 1° maggio a Roma: da Geolier a Madame, tutti i cantanti e il programmaTutto pronto per il Concertone 2026 a Roma: da Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco la line-up ufficiale, i conduttori e come seguire l'evento dell'anno a San Giovanni ... skuola.net Concertone 1 maggio a Roma, ci sarà anche Riccardo CoccianteCi sarà anche Riccardo Cocciante sul palco del concertone dell'1 maggio a Roma. Comincia a prendere forma la lineup dell’edizione 2026 del Concerto del primo maggio nella Capitale - promossa da Cgil, ... adnkronos.com Alla conferenza stampa di presentazione del Concertone del Primo Maggio, Arisa lancia un appello e improvvisa una melodia per chiedere che venga spenta l'aria condizionata. “Tutela per le lavoratrici in Rai, spegnete l’aria condizionata!" dice la cantante ch - facebook.com facebook Arisa, Big Mama e Pierpaolo Spollon sono i conduttori del concertone del primo maggio 2026 #concertone #1maggio @primomaggioroma @ARISA_OFFICIAL @bigmamaalmic @pierspollon x.com