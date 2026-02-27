Durante Sanremo 2026, Nicola Fratoianni ha sollevato polemiche evidenziando una presunta censura nei confronti di un noto quotidiano, ma la Rai ha prontamente smentito le sue affermazioni. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra media e politica e ha alimentato un dibattito pubblico che continua a suscitare reazioni tra gli osservatori.

Che imbarazzo per Nicola Fratoianni. Il leader di Sinistra italiana non ha potuto fare a meno di cavalcare Sanremo 2026 per attaccare quella che la sinistra definisce "Telemeloni". E ancora una volta incappa in una gaffe. Il caso è quello de L'Unità. Oltre al refuso apparso in diretta durante la prima serata del Festival di Sanremo, in cui al posto di 'Repubblica' è comparsa la scritta 'Repupplica', nell'immagine comparsa alle spalle di Gianna Pratesi è stato anche cancellato il nome della testata 'L'Unità', presente invece nei giornali che si possono vedere nello scatto originale dell'epoca. Quanto basta a scatenare il solito livore: "Sul palco del Festival di Sanremo è stata censurata l’immagine di alcuni cittadini italiani che nel giugno del 1946 leggevano l’Unità con la notizia della vittoria della Repubblica al referendum. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, figuraccia-Fratoianni: "Censurata L'Unità", ma la Rai lo smentisce

