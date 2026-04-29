CONCERTO 1 MAGGIO TRA IPOTESI TRASLOCO #RAI1 E TEST CON #ARISA & SPOLLON

Per il Concertone del 1 maggio 2026, Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon saranno i conduttori, con la trasmissione che andrà in onda su Rai3 dalle 15:15 fino a circa mezzanotte. Si discute anche di una possibile variazione nella sede di trasmissione, con ipotesi di trasloco di Rai1. La scaletta prevede esibizioni di vari artisti e momenti di intrattenimento.

Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon conducono il Concertone del 1 Maggio 2026 che sarà trasmesso da Rai3 dalle 15:15 a mezzanotte circa. Ecco il cast cantanti. La lineup del Primo Maggio di Roma, live venerdì 1 maggio 2026, attraversa generazioni e generi diversi che si intrecciano, creando un mosaico sonoro che riflette l’Italia di oggi, uno spaccato autentico e contemporaneo della nuova scena d’autore italiana, in cui convivono anime pop, elettroniche, urban, cantautorali e rock. Sul palco, in ordine alfabetico: Angelica Bove, Bambole Di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Dardust con Davide Rossi, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino.🔗 Leggi su Bubinoblog

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