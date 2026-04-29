Con il Peolpe mover il Comune sta andando in perdita

Il Comune ha riscontrato una perdita finanziaria legata al servizio People Mover, nonostante dal 2022 al 2024 siano stati trasportati più passeggeri rispetto alle previsioni iniziali. Sebbene l’aumento di utenti possa sembrare positivo, i dati evidenziano una situazione economica sfavorevole per l’amministrazione comunale, che non riesce a coprire i costi del servizio. La questione riguarda dunque la sostenibilità finanziaria del trasporto.

Dal 2022 al 2024 il People mover ha trasportato più passeggeri di quanto ipotizzato. Il che sembrerebbe un bene, e invece dal punto di vista finanziario forse non lo è, almeno per il Comune di Bologna.La Corte dei conti (l'organo che supervisiona la contabilità degli enti pubblici) ne ha.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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