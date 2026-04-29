Comunicato Stampa | Francesco Testa premiato al Romics per il miglior doppiaggio di Ronja Figlia di brigante

Durante l’ultimo evento dedicato al mondo del fumetto, un doppiatore è stato premiato come miglior interprete per il suo lavoro in “Ronja. Figlia di brigante”. La cerimonia si è svolta di recente e ha riconosciuto l’impegno di professionisti nel campo del doppiaggio. Il premio è stato assegnato a una voce nota nel settore, che ha contribuito a portare in vita il personaggio protagonista dell’adattamento.

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