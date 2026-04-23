Balneari Calabria ok in commissione | nel 2026 concessioni trasferibili per i lidi danneggiati

In Calabria, la commissione ha approvato una proposta di legge che prevede il trasferimento delle concessioni balneari a partire dal 2026, con l’obiettivo di risarcire i lidi danneggiati. La normativa riguarda in particolare le strutture che hanno subito danni e consente il trasferimento delle concessioni in modo più flessibile. Questa decisione si inserisce in un quadro di sfide che coinvolgono aspetti ambientali, normativi ed economici nel settore balneare.

In una fase in cui il settore balneare si trova stretto tra criticità ambientali, incertezze normative e urgenze economiche, diventa necessario intervenire con strumenti legislativi capaci di offrire chiarezza e stabilità. L’obiettivo è quello di coniugare tutela del territorio, continuità delle.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Balneari Calabria, per il 2026 lidi colpiti da maltempo potranno cambiare areaNei Comuni calabresi colpiti dal maltempo, solo per la stagione 2026, gli stabilimenti balneari che non sono in condizioni di fruire dell'area... Concessioni balneari, la Lega: "È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari"È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari che, secondo quanto previsto nel decreto legge ‘Infrastrutture’ - che il ministro Matteo Salvini... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Balneari Calabria, per il 2026 lidi colpiti da maltempo potranno cambiare area; Balneari Calabria, ok in commissione: nel 2026 concessioni trasferibili per i lidi danneggiati; Sib Calabria ricevuto in Regione, in arrivo sostegni per balneari; Demanio marittimo, via libera unanime in Commissione a due proposte di legge · CosenzaChannel.it. Balneari Calabria, incertezza sui ristori per caos norme su spiaggeCatanzaro - Il problema più grosso per i balneari adesso è l'incertezza normativa, tanto che stiamo combattendo con la legittimità ... lametino.it Balneari Calabria, per il 2026 lidi colpiti da maltempo potranno cambiare areaNei Comuni calabresi colpiti dal maltempo, solo per la stagione 2026, gli stabilimenti balneari che non sono in condizioni di fruire dell'area demaniale concessa, poiché danneggiata o non accessibile, ... ansa.it Balneari Calabria, per il 2026 i lidi colpiti dal maltempo potranno cambiare area https://gazzettadelsud.it/p=2200022 - facebook.com facebook Balneari Calabria, per il 2026 lidi colpiti da maltempo potranno cambiare area. Ok a due proposte di legge sul demanio in commissione Ambiente del Consiglio regionale #ANSA x.com