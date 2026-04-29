Commerciante di pietre preziose sequestrato e rilasciato dopo poche ore | indaga la Squadra Mobile di Napoli

Nella notte, un commerciante di pietre preziose di 49 anni è stato messo sotto sequestro e portato via dalla Squadra Mobile di Napoli. Dopo alcune ore, l’uomo è stato rilasciato e si trova in buone condizioni di salute. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i motivi del sequestro e le circostanze dell’accaduto.

Un commerciante di pietre preziose di 49 anni è stato prima sequestrato e portato via nella notte, poi rilasciato dopo poche ore: è provato ma sta bene.🔗 Leggi su Fanpage.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Rapina al Bingo del quartiere Archi, bottino di poche migliaia di euro: indaga la squadra MobileQuesta mattina, intorno alle 8, nella sala Bingo del quartiere di Archi, a nord di Reggio Calabria, si è consumata una rapina. Leggi anche: Emergenza droga: la Squadra Mobile "confeziona" tre arresti per spaccio in poche ore Altri aggiornamenti Temi più discussi: Terrore all'Eur: commando armato di picconi e fumogeni assalta gioielleria a Euroma2 (VIDEO); Assalto alla gioielleria di Euroma2: testimonianze nel parcheggio e la pista dell'auto nera del commando; NEWS | Rapina a Euroma2: clienti e dipendenti presi come ostaggi. Commerciante di pietre preziose sequestrato a Napoli e rilasciato dopo 24 ore: indaga la PoliziaUn commerciante di pietre preziose di 49 anni sequestrato e portato via all'Arenaccia, poi rilasciato dopo poche ore ... fanpage.it Commerciante di gioielli rapito in strada e sequestrato per oreLa Squadra mobile di Napoli indaga sul sequestro di un uomo di 49 anni, commerciante di pietre preziose, rapito nella notte tra lunedì e martedì e rientrato a casa nella giornata di ieri. Il sequestro ... napolitoday.it Un commerciante di preziosi di 49 anni, originario dell’Ucraina, è stato rapito nella serata di lunedì in via Domenico Forges Davanzati, nel quartiere Arenaccia, a Napoli. L’uomo è stato rilasciato dopo alcune ore ed è tornato a casa nel pomeriggio seguente, in - facebook.com facebook