Lunedì scorso, nel quartiere Balduina, i carabinieri hanno arrestato il comico noto per la sua partecipazione a una trasmissione televisiva. L'uomo era stato pedinato in seguito a una segnalazione riguardante comportamenti sospetti nei confronti di un ex. L’arresto è avvenuto durante un episodio che ha portato a uno scontro tra le parti coinvolte. La vicenda è ancora sotto indagine.

? Cosa sapere Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato lunedì scorso dai carabinieri nel quartiere Balduina.. Le autorità hanno disposto un immediato divieto di avvicinamento tra l'artista e l'ex compagna.. Lunedì scorso, i carabinieri della stazione Medaglie d’Oro hanno arrestato il comico Massimo Bagnato nel quartiere Balduina dopo una telefonata di soccorso ricevuta da una donna. L’artista, noto per le sue partecipazioni a programmi televisivi come Zelig e Quelli che il calcio, è stato condotto in caserma con l’accusa di aver pedinato la sua ex compagna. Lo scontro davanti all’abitazione della donna. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato quando la vittima ha segnalato l’incontro ravvicinato con l’ex partner proprio mentre stava rientrando nel proprio appartamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comico di Zelig arrestato: pedinava l’ex, scoppia lo scontro

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