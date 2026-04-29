Per la cerimonia di laurea, scegliere un abbigliamento adeguato può fare la differenza. Sono disponibili diverse opzioni per un look da uomo che sia elegante senza risultare troppo formale o troppo casual. Le scelte spaziano tra completi classici, abiti più moderni e dettagli curati come accessori o scarpe di qualità. Ogni soluzione mira a valorizzare lo stile personale rispettando l’occasione.

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© Gqitalia.it - Come vestirsi bene per la laurea, 4 idee per un look uomo che possa fare centro senza tradire la tesi del tuo stile

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