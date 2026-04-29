Come va l’audience digitale dopo i grandi eventi di febbraio? Numeri e dati Comscore

A marzo, l’audience digitale in Italia ha mostrato un andamento stabile dopo i picchi registrati a febbraio, influenzati da eventi di grande rilevanza come Sanremo e le Olimpiadi di Milano Cortina. I dati di Comscore indicano un ritorno a livelli più usuali di traffico online, segnando una fase di normalizzazione rispetto alle settimane precedenti. La variazione nei numeri rivela come gli eventi di grande portata abbiano avuto un impatto momentaneo sull’uso della piattaforma digitale.

(Adnkronos) – L’andamento dell’audience digitale in Italia a marzo segna un ritorno alla normalità dopo il picco dovuto ai grandi eventi (in particolare Sanremo e le Olimpiadi di Milano Cortina) che hanno caratterizzato febbraio. Lo confermano le rilevazioni Comscore: in media gli italiani collegati a internet hanno speso nel mese 74 ore e 38 minuti. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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