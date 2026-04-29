Colpo in Serie A | il Milan punta Anguissa per blindare il centro

Il Milan sta considerando l'acquisto del centrocampista del Napoli, Andre-Frank Zambo Anguissa, per rafforzare il reparto mediano in vista della prossima stagione. La società rossonera ha manifestato interesse per il giocatore, che attualmente milita nel club partenopeo. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento nelle prossime settimane, ma al momento non sono stati resi noti dettagli economici o tempistiche ufficiali.

? Cosa sapere Il Milan valuta l'acquisto del centrocampista del Napoli Andre-Frank Zambo Anguissa.. L'operazione mira a rinforzare il centrocampo rossonero per la prossima stagione.. Il Milan valuta l’inserimento di Andre-Frank Zambo Anguissa nel proprio organico per la prossima stagione, puntando a rinforzare il centrocampo con un profilo di alto livello proveniente dal Napoli. La strategia tecnica rossonera punta a consolidare la zona mediana attraverso l’acquisto di un giocatore che garantisca fisicità e competenza agonistica. Al momento, non esistono trattative formali avviate tra i due club, ma l’interesse da parte del club milanista risulta concreto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colpo in Serie A: il Milan punta Anguissa per blindare il centro Notizie correlate Leggi anche: Mercato Napoli, se via via Anguissa occhio al colpo dalla Serie A: la situazione Galatasaray punta al colpo italiano: il giocatore pronto a lasciare la Serie AIl mercato non dorme mai e la finestra estiva si avvicina con una serie di riflessioni strategiche volte a rafforzare il profilo competitivo del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Roma, 1-0 alla Juve e Scudetto più vicino. Per l’Inter 3 punti da Champions, colpo-salvezza Sassuolo; Colpo a zero in Serie A, Pellegrini firma e tradisce la Roma; Serie A: colpo Roma a Bologna, 0-2; Modric, colpo alla testa: costretto a uscire in Milan-Juve. Cagliari, colpo in casa: 3-2 all'Atalanta, Mendy super showAll'Unipol Domus apre il giovane senegalese con una doppietta in 8'. Scamacca pareggia, decisivo Borrelli ad inizio secondo tempo ... corrieredellosport.it Inter bruciata e addio Roma, colpo Koné in Serie AA centrocampo, come è noto, il nome preferito dell’ex difensore è Manu Koné. Valutato non meno di 45 milioni di euro dalla Roma, il centrocampista francese può essere sacrificato sull’altare del fair ... asromalive.it Salerno, colpo lampo alla gioielleria di via Posidonia "Un copione già visto: tre anni fa, nel luglio del 2023, un’azione praticamente identica" Continua a leggere sul nostro sito! #eseiprotagonista #bandaDiLadri #carabinieriSalerno #furtoLampo #gioielle - facebook.com facebook . @paolomieli: "Gli Emirati escono dall'OPEC ed è un colpo durissimo per l'Arabia Saudita, una scelta politica che vedremo come va a finire, in un campo "trumpiano"..." x.com