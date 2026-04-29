Colonnine per le bici più verde e spazi pubblici | ecco le nuove isole ambientali del municipio V

Nel municipio V sono state installate nuove isole ambientali con colonnine per le biciclette, puntando a rendere gli spazi pubblici più verdi e accessibili. Sono stati inoltre introdotti limiti di velocità a 30 kmh, ampliati i marciapiedi e realizzati attraversamenti pedonali rialzati. Questi interventi mirano a migliorare la sicurezza e la vivibilità delle aree urbane, promuovendo una mobilità più sostenibile.

Limite di velocità a 30 chilometri orari, marciapiedi più ampi e nuovi attraversamenti pedonali rialzati. Dopo il confronto con i residenti si delineano i progetti per le nuove isole ambientali nel municipio V. Ne sono state individuate tre: Pigneto, Villa Certosa e Tor Pignattara.L’obiettivo è.🔗 Leggi su Romatoday.it

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