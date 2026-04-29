Cochi e Renato storie e canzoni

Nel mondo dello spettacolo, alcuni artisti hanno sempre avuto una stampa negativa, spesso associata a stereotipi e giudizi superficiali. Tra questi, un cantante e un musicista hanno condiviso una lunga carriera fatta di canzoni e storie, senza mai ricevere il rispetto che meritavano. La loro vita, fatta di esibizioni e ritornelli, è stata spesso segnata da commenti critici e fraintendimenti, che li hanno accompagnati nel tempo.

Mai goduto di buona stampa, il pollo. Nemmeno sul palco. Che poi basta un ritornello sbagliato e si viene etichettati per tutta la propria isterica, chiocciante vita: "La gallina non è un animale intelligente, lo si capisce (lo si capisce) da come guarda la gente.". Comunque fa ridere la sola idea che certe canzoni diventassero successi nazionali nel 1973. Vendendo bauli di dischi e ritrovandosi in prima serata sulla Rai. Altri tempi. Andava ancora di moda il pensiero laterale. Specie quando avevi a che fare con fenomeni come Cochi e Renato, da stasera omaggiati al Verdi di via Pastrengo con “ La gallina intelligente “. Produzione dello stesso Teatro del Buratto che gestisce il palcoscenico in Isola, da poco riaperto all’attività serale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cochi e Renato, storie e canzoni Elio e le storie tese cantano Rock'n'roll robot - Canzonissima 21/03/2026 Notizie correlate Le canzoni che raccontano l’Italia: 30 storie tra amore, cadute e rivoluzioni interioriC’è chi canta un amore che dura da quarant’anni e chi racconta la fine di una relazione che brucia ancora. “Piccole storie grandi canzoni” di Susanna Amicucci il 7 marzo prossimo alla Mole VanvitellianaLa giunta comunale, su proposta dell’assessore al Terzo settore Orlanda Latini, ha concesso il patrocinio e sostegno all’evento “Piccole storie... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cochi e Renato, storie e canzoni; Lo show di Elio, genio surreale che strizza l’occhio al grande Jannacci; Si avvicina la finale di ‘Canzonissima’: le anticipazioni; Canzonissima 2026, pagelle della finale: il trionfo giusto di Fabrizio Moro (8), Jalisse da Sanremo (7), Milly Carlucci ironica (8). La gallina intelligente, ridere oggi con lo humor di Cochi e RenatoUn tributo liberamente ispirato al duo comico di Rafael Andres Didoni e Walter Leonardi in scena da stasera al teatro Verdi ... milano.repubblica.it Renato Pozzetto compie 85 anni, 10 curiosità sull’attore e comico di E la vita, la vitaMilanese nato il 15 luglio 1940, è considerato tra i capiscuola del cabaret lombardo. In sodalizio con Cochi ha formato uno dei duo comici più apprezzati dal pubblico. Ha poi lavorato al cinema e in ... tg24.sky.it COCHI, 1 anno e mezzo, taglia media, circa 25 kg. È un simpatico cucciolone. Ha voglia di conoscere la persone, ma ancora si preoccupa degli estranei. Abbaia a chi non conosce , ma scappa via...per poi avvicinarsi a chi si siede in attesa e dargli delle legge - facebook.com facebook