Claudia Pecoraro | Dall’Europa un segnale chiaro il consenso è il fondamento della libertà

Il Parlamento europeo ha approvato una decisione che mette in evidenza il ruolo centrale del consenso come base della libertà. La votazione rappresenta un momento significativo dal punto di vista politico e culturale, secondo quanto dichiarato da una rappresentante. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di riflessione sui principi fondamentali che regolano le società europee e il rispetto delle scelte individuali.

“Il voto del Parlamento europeo rappresenta un passaggio politico e culturale di straordinaria importanza. Affermare con chiarezza che lo stupro si definisce sulla base dell’assenza di un consenso libero, informato e revocabile significa mettere finalmente al centro la libertà e.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Tonali Juventus, nuovo segnale dall’Europa: il centrocampista segna in Newcastle?Qarabag e rilancia la candidaturaMercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Rinnovo McKennie, la Juve lo blinda e... "Senza consenso, è stupro": anche l'assessore Pecoraro in piazza a Napoli"Oggi ho partecipato al presidio di Napoli, in Piazza del Plebiscito, per ribadire un principio che non può essere messo in discussione: senza... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Terremoti d'Italia, una mostra per convivere con il bradisismo; Bradisismo, Ciciliano e Pecoraro a Città della Scienza: Bagnoli dimostra che si può convivere con America's Cup e bradisismo; Campania: ok nuovo percorso ambulatoriale per l'IVG farmacologica -2-; Interruzione gravidanza, delibera della Regione Campania. Claudia Pecoraro: Dall’Europa un segnale chiaro, il consenso è il fondamento della libertàIl voto del Parlamento europeo rappresenta un passaggio politico e culturale di straordinaria importanza. Affermare con chiarezza che lo stupro si definisce sulla base dell’assenza di un consenso lib ... salernotoday.it Fonderie Pisano, Pecoraro: Nessuna festa, dovere verso cittadini e lavoratoriStampa «Non abbiamo niente da festeggiare. Abbiamo semplicemente adempiuto a una condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo». Così Claudia Pecoraro, assessora regionale all’Ambiente, intervien ... salernonotizie.it Telecolore. . Ad annunciarlo l'assessora regionale all'Ambiente Claudia Pecoraro. La vicenda delle Fonderie Pisano e dei suoi lavoratori sarà discussa domani con i sindacati in un incontro convocato a Roma presso la sede del Ministero delle Imprese e del - facebook.com facebook