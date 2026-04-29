Il ciclo di eventi culturali organizzato da Mediateca Toscana intitolato “Ci vediamo giovedì!” inizia il 7 maggio. La serie di incontri si svolgerà ogni settimana, coinvolgendo vari ospiti e temi legati alla cultura locale. L’obiettivo è offrire uno spazio di incontro e confronto aperto al pubblico, con appuntamenti programmati fino a data da definire. La partecipazione è gratuita e rivolta a tutti gli interessati.

Prende il via il 7 maggio il nuovo ciclo di appuntamenti culturali di Mediateca Toscana, dal titolo “ ”. In programma tre presentazioni di libri, alla presenza degli autori, di critici e di esperti di cinema, che propongono un approfondimento su alcuni dei più significativi protagonisti del cinema internazionale. Si comincia il 7 maggio ( ore 16.30 ), con un omaggio a George Lucas, a cinquant’anni dal set di “Guerre stellari”: in programma la presentazione del libro " George Lucas. Il mito dell'immagine ", di Ciro Mesti (96, rue de-La-Fontaine Edizioni, 2026). A dialogare, insieme all’autore, sarà Daniele Marseglia, critico e conduttore del programma radiofonico di Novaradio, “La settima ossessione”.🔗 Leggi su Lanazione.it

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CI VEDIAMO GIOVEDÌ 29 ALLE 18

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