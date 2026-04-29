Chieti ripartono i cantieri sulla 184 | si ripara la strada

A Chieti sono iniziati i lavori di riparazione sulla provinciale 184, tra Cupello e San Buono, dopo le conseguenze del maltempo. Sono stati avviati interventi per un importo superiore a 600mila euro, finalizzati a sistemare circa 100 metri di carreggiata danneggiati dall’erosione del fiume. I cantieri sono partiti per ripristinare la funzionalità della strada e garantire la sicurezza degli automobilisti.

? Cosa sapere Partiti i cantieri sulla provinciale 184 tra Cupello e San Buono dopo il maltempo.. Interventi da oltre 600mila euro per riparare 100 metri di carreggiata erosa dal fiume.. I cantieri sono partiti sulla provinciale 184 Fondo Valle Treste per riparare il tratto distrutto dalle piogge che hanno colpito il Chietino dal 31 marzo scorso, dopo che il Consiglio dei ministri ha sancito lo stato di emergenza nazionale il 9 aprile. Il maltempo ha scavato ferite profonde nel territorio, portando il fiume Treste a erodere la base stradale proprio al chilometro 7+150. La forza dell’acqua ha letteralmente spazzato via circa 100 metri di carreggiata, compromettendo l’intera sede viaria, mentre altri 200 metri di scarpata hanno subito cedimenti strutturali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti, ripartono i cantieri sulla 184: si ripara la strada Notizie correlate Variante Tremezzina, i cantieri ripartono davvero: più mezzi, più controlli e nuove soluzioni sulla ReginaDopo mesi di rallentamenti e polemiche, la Variante della Tremezzina prova a ripartire davvero. Caltanissetta, parroco ripara le buche in strada per aiutare i cittadini, ora rischia la multaIl parroco Padre Carvello, dopo aver ascoltato le lamentele dei residenti di Caltanissetta, impossibilitati a raggiungere il borgo Santa Rita, ha...